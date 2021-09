Erneut wurden zwei Frauen aus Anhalt-Bitterfeld beim Einkauf die Geldbörsen gestohlen

Wolfen/Aken/MZ - Gleich zwei Frauen haben am Dienstag Anzeige wegen Taschendiebstahls erstattet. Laut Polizei tätige eine 77- und eine 82-jährige Frau zwischen 9.30 und 11 Uhr in einem Supermarkt in der Akener Kaiserstraße beziehungsweise in der Leipziger Straße in Wolfen ihre Einkäufe. Als Beide an der Kasse ihre Waren bezahlen wollten, mussten sie feststellen, dass ihnen die Geldbörsen aus den Handtaschen entwendet worden waren.

Die 82-Jährige hatte ihre Handtasche im Einkaufswagen deponiert und diesen wohl für einen Moment unbeaufsichtigt gelassen. Die 77-Jährige konnte sich erinnern, dass sie von einer Person angerempelt wurde, die dabei vermutlich in ihre Einkaufstasche gegriffen haben muss. Gestohlen wurden jeweils die Geldbörsen mit persönlichen Dokumenten, Bankkarten sowie einem Bargeldbetrag im unteren dreistelligen Bereich.

Überall da, wo viele Menschen zusammenkommen und Gedränge herrscht, finden Taschendiebe ihre Opfer. Deshalb rät die Polizei, besonders wachsam in solchen Situationen zu sein. Man solle nurunbedingt nötige Geldmittel und Ausweise mitnehmen und die Wertsachen immer nah am Körper tragen. Zudem sollten Handtaschen immer geschlossen und nie unbeaufsichtigt sein.