Erneut waren über 300 im Baustellenbereich auf der A9 bei Brehna zu schnell

Brehna/MZ - Bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der A9 in Höhe der Anschlussstelle Brehna wurden am vergangenen Freitag über 300 Verstöße geahndet. Das hat der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst am Montag mitgeteilt. Der Blitzer hatte vor dem Wochenende in einem 60er Bereich gestanden.

Insgesamt wurden an dem Tag 5.410 Fahrzeuge gemessen. 308 lagen teilweise deutlich drüber. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 110 km/h. 50 Km/h zu schnell 160 Euro Strafe, zwei Punkte in Flensburg und einen Monat Fahrverbot. Wenn ab 10. November der neue Bußgeldkatalog gilt, sind dann künftig 320 Euro Strafe fällig.