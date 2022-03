Erneut rund 100 Leute bei Friedenskundgebung auf dem Bitterfelder Markt

Auf den Bitterfelder Marktplatz sind auch an diesem Sonntag wieder rund 100 Leute zur Friedenskundgebung gekommen.

Bitterfeld/MZ/ung - Rund 100 Leute waren es auch am gestrigen Sonntagnachmittag, die zur Friedenskundgebung auf den Bitterfelder Marktplatz gekommen sind. Erneut hatte der DGB-Kreisverband dazu aufgerufen.

Diesmal wandte sich Cornelia Toaspern, Leiterin der Bitterfeld-Wolfener Musikschule „Gottfried Kirchhoff“ und erst vor kurzem ernannte neue Kulturbotschafterin der Stadt, an die Anwesenden. So berichtete sie von einer Freundin in Kiew und erzählte von Musiklehrern ihrer Einrichtung, die aus der Ukraine, Russland und Moldawien kommen.

Vor Ort waren ebenso Vertreter des Vereins „Zukunft Frieden“, die am Vormittag wieder zu einer Veranstaltung in den Sportpark Süd eingeladen hatten. Dort wurde für den guten Zweck gelaufen und Rad gefahren - ein paar Wagemutige haben sich auch ins Wasser getraut.

Vereinschef Peter Junge berichtete von der Sammelaktion von Sportmedaillen, die zu Friedensglocken gegossen und dann versteigert werden sollen. Die Bänder der Medaillen wurden und werden verknüpft - einen Kilometer Länge sollen sie ergeben.