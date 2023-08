Vor knapp sieben Wochen hat Hannes Loth in Ragun-Jeßnitz die Stichwahl zum Bürgermeister gewonnen. Nun soll der Stadtrat ihn ernennen. Dienstantritt wäre am 1. September.

Ernennung von Hannes Loth am 23. August geplant - Stadtrat von Raguhn-Jeßnitz tagt

Raguhn/MZ - Die Ernennung von Hannes Loth (AfD) zum neuen Bürgermeister von Raguhn-Jeßnitz soll in der nächsten Woche durch den Stadtrat erfolgen. Die Sitzung findet am 23. August ab 19 Uhr in der Begegnungsstätte Raguhn statt. „Zudem wird der Stadtrat über die Gültigkeit der Wahl entscheiden“, sagt Stadtwahlleiterin Constance Mädchen-Vötig.