20 Jahre nach der Jahrhundertflut Erinnerung an Hochwasser - Bitterfeld errichtet rettenden Sandsackwall neu

Mit Dankeschön-Fest, Kolloquium und Foto-Ausstellung wird in Bitterfeld an das verheerende Hochwasser von 2002 erinnert. Doch die Stadt hält sich dabei zurück. In anderen Orten läuft es ähnlich.