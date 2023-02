Erholung statt Trauer in Holzweißig - Mittel für einen neuen Park am Friedhof freigegeben

Holzweissig/MZ - Die Umgestaltung eines Teils des Friedhofs von Holzweißig zu einer Parkanlage ist durch einen Beschluss des Stadtrats finanziell weiter untersetzt worden. Das Gremium hat der Annahme einer Sponsorleistung in Höhe von 15.000 Euro einhellig zugestimmt. Noch in diesem Jahr können dadurch erste Maßnahmen der Grüngestaltung durchgeführt werden, so die Stadtverwaltung.