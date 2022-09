Mehrere Feuerwehren aus den Städten Zörbig, Raguhn-Jeßnitz und Wolfen haben einen Brand in dem Mischfutterwerk in Salzfurtkapelle unter Kontrolle gebracht. Vor welchen Problemen die Kameraden standen.

Salzfurtkapelle/MZ - Im Mischfutterwerk in Salzfurtkapelle ist es am Donnerstag gegen 9.40 Uhr zum Brand in einer Trocknungsanlage gekommen.