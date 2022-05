Erhebliche Mängel: Neue Brücke über die Mulde in Pouch kommt trotzdem noch nicht

Pouch/MZ - Die Brücke über den Einlauf des Muldestausees in Pouch ist halbseitig gesperrt. Wieder einmal und wieder einmal ist ein genaues Ende nicht abzusehen. Das erklärt Oliver Grafe, Leiter des Regionalbereichs Ost der für die Brücke zuständigen Landesstraßenbaubehörde (LSBB). Er fügt hinzu: „Die Arbeiten werden einige Tage in Anspruch nehmen - unter anderem in Abhängigkeit weiterer, momentan nicht erkennbarer Schäden.“

