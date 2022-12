Erfolgreiche Weihnachtsaktion in Region Bitterfeld - Bürger packen 871 Geschenkkartons

Auf die Helfer und Unterstützer war Verlass. In der Steinfurther Sammelstelle der Familie Kohl von „Weihnachten im Schuhkarton“ landeten wieder viele Geschenke für arme Kinder in aller Welt. Welche Info es erst hinterher gibt.

Die bunten Geschenkpäckchen werden für den Transport in alle Welt in Überkartons gepackt.

Steinfurth/MZ - Die Skepsis war groß. Würden in diesen Zeiten der massiv gestiegenen Preise von Lebensmitteln bis Energie die Menschen im Altkreis Bitterfeld dennoch die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ unterstützen können? Zum 22. Mal hoffte die Familie Kohl, die in Wolfen-Steinfurth eine zentrale Sammelstelle betreibt, mit den Geschenkpäckchen Kindern in ärmeren Ländern zu Weihnachten eine Freude bereiten zu können. Und wurde nicht enttäuscht.