Erfolg durch Teamgeist Erfolgreich im Nationalteam: Volleyballerin Johanna Franzen aus Zörbig hat ehrgeizige Ziele

Vor einigen Wochen fieberte die Familie Franzen in Zörbig mit: Johanna Franzen trat mit der U18-Volleyball-Nationalmannschaft bei der EM in Griechenland und Rumänien an. Der Fokus für die 17-Jährige aus Zörbig liegt darauf, später mal in der A-Nationalmannschaft zu spielen.