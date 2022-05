Entspannt leben am See: Gröbern bekommt einen neuen Wohnpark - Einzug beginnt im April

Gröbern/MZ - Der Wohnpark der Humanas GmbH im Gröberner Barbaraweg nimmt immer mehr Form an. In Nachbarschaft des Tiergeheges und kaum mehr als einen Steinwurf vom Gröberner See entfernt entstehen an einer intergenerativen Wohnanlage in Summe 48 Wohneinheiten - 28 für den Einzelbezug und weitere 20 mit jeweils zwei Zimmern.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<