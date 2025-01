Reparatur geplant Entscheidung im Stadtrat kurz vor Ultimo - Desolate Jahnstraße in Wolfen soll 2025 saniert werden

Die desolate Jahnstraße in Wolfen wird in diesem Jahr instandgesetz. Der Stadtrat hat in letzter Minute eine Rückstellung von Mitteld aus 2024 für die Maßnahme beschlossen. Doch wie wird konkret repariert?