Sandersdorf-Brehnas Stadtrat erteilt dem Neubau seine Zustimmung, ändert aber den Beschlusstext. Scheitert das Millionenprojekt in Roitzsch nun an der Form des Daches?

Entscheidung gefallen: Millionenprojekt „Zukunftskita“ in Roitzsch kann gebaut werden

Was sagen Stadträte, Eltern und die Bürgermeisterin?

Die zukünftige Kita soll an der August-Bebel-Straße entstehen.

Roitzsch/MZ - Eigentlich ist es ein Grund zum Aufatmen nach jahrelanger Planung und etlichen Gremiensitzungen: Der Stadtrat von Sandersdorf-Brehna hat auf seiner Sitzung in Sandersdorf am vergangenen Mittwoch sein Einverständnis zum Bau der geplanten „Zukunftskita“ in Roitzsch erteilt. Allerdings stehen nun neue Fragen im Raum. Denn durch einen Antrag wurden von einer Mehrheit der Stadträte Änderungen eingebracht, die das Projekt möglicherweise gefährden, mindestens aber weiter verzögern könnten. Worum geht es genau?