Entscheidung gefallen: Bitterfeld-Wolfen geht bei der Landesgartenschau 2027 leer aus

Bitterfeld-Wolfen/MZ - Nach langem Warten ist die Entscheidung der Landesregierung gefallen: Die Landesgartenschau 2027 wird in Wittenberg und nicht in Bitterfeld-Wolfen stattfinden.

Unter dem Motto „Stadt an der Elbe“ erhoffe man sich „Image, die Identität und den Bekanntheitsgrad einer Region zu fördern“, sagt Wirtschafts- und Landwirtschaftsminister Sven Schulze am Dienstag in einer Pressemitteilung der Landesregierung.

„Eine Laga, die ein sich wandelndes, funktionierendes Industriegebiet einbezieht, hat es noch nicht gegeben“

Bitterfeld-Wolfen wollte sich zur Landesgartenschau eigentlich als „Musterstadt der Zukunft“ präsentieren. Auch der Chemiepark war zwischen Grüner Lunge in Bitterfeld und Fuhneaue in Wolfen mit in das Konzept einbezogen worden: „Eine Laga, die ein sich wandelndes, funktionierendes Industriegebiet einbezieht, hat es noch nicht gegeben“, hatte eine Dresdner Firma in ihrer Machbarkeitsstudie es formuliert. Mindestens 300.000 erwartete Besucher waren die Voraussetzung für die Bewerbung.

Die Fuhneaue war Teil des Konzepts für die Landesgartenschau in Bitterfeld-Wolfen (Foto: André Kehrer)

Ursprünglich hätte die Landesgartenschau schon 2026 stattfinden sollen, war aber wegen Corona auf 2027 verschoben worden. Die endgültige Verkündung des Austragungsortes hatte die Landesregierung zunächst für den Herbst 2021 angekündigt, sich bis jetzt aber auch auf mehrfaches Nachhaken der Bitterfeld-Wolfener Stadtverwaltung immer wieder nach hinten verschoben.