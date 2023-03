Bei der Umsetzung der Energiepreisbremsen gibt es in Bitterfeld-Wolfen offenbar noch Probleme. Wie die Stadtwerke das erklären.

Keine Infos über Energiepreisbremsen: Was die Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen dazu sagen

Bitterfeld/MZ - Die Energiepreisbremsen sind zwar Anfang des Monats in Kraft getreten, allerdings warten viele Menschen noch auf die Schreiben, in denen sie über ihre individuellen Konditionen informiert werden. Nun haben die Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen in einer Pressemitteilung bestätigt, dass diese sich tatsächlich verzögern und Gründe dafür genannt.