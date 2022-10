Energie und Zutaten immer teurer, Kundschaft weggebrochen - Roitzscher Bäcker hört auf

Roitzsch/MZ - Wenn Christian Baryga am Samstag, dem 29. Oktober, seinen Arbeitstag beginnt, wird erstmal alles wie immer sein: Um 4.15 Uhr tritt er in seinen Backshop in der Ernst-Thälmann-Straße in Roitzsch und fängt mit den Vorbereitungen an. Während der Großteil der Bevölkerung noch tief und fest schläft, wird er seine Produkte fertigen: Brötchen aufbacken, Kuchen und aktuell auch Stollen in den Ofen schieben. Er wird die Lieferungen entgegennehmen und um sechs Uhr seinen Laden aufschließen. Seine Stammkunden werden ihre vorbestellten Waren ebenso wie die Frühstücksbrötchen abholen, einige werden zum Kaffeetrinken bleiben. Eigentlich ein ganz normaler Tag im Backshop. Doch morgen wird es trotzdem anders sein. „Der Samstag wird schwer“, sagt Christian Baryga. Denn es wird sein letzter sein als Bäcker – er schließt am Nachmittag seine Tür zum letzten Mal.