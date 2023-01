Neue Fernwärme-Leitungen in Sandersdorf verlegt - Wo gebaut wird, wie lange und ob ein Wechsel möglich ist

In Sandersdorf werden auf insgesamt 750 Metern Länge neue Leitungen verlegt. Wo gebaut wird und wo der Betreiber Potenzial für eine Energiewende sieht.

Sandersdorf/MZ - In Sandersdorf wird derzeit nicht nur am höchsten Gebäude der Stadt, dem neu getauften „Friedens-Tower“ gebaut (die MZ berichtete), sondern auch wenige hundert Meter weiter. Und zwar unterirdisch. Denn auf einer Strecke von insgesamt 750 Metern werden in den kommenden Wochen neue Fernwärmeleitungen verlegt.