Wahl des Stadtoberhauptes Endspurt in Bitterfeld-Wolfen - Nur noch vier Wochen Zeit für OB-Bewerber

Am 24. September wird in Bitterfeld-Wolfen der Oberbürgermeister gewählt. Bislang tritt ein Quartett an. Doch noch können sich weitere Kandidaten melden. Wie geht es nach dem Bewerbungsschluss weiter?