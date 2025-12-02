weather wolkig
  4. Kommunales Vorzeigeprojekt: Endspurt im Stadtbad - Bekommt Zörbiger Badetempel jetzt warmes Wasser?

Kommunales Vorzeigeprojekt Endspurt im Stadtbad - Bekommt Zörbiger Badetempel jetzt warmes Wasser?

Zwei Jahre lang mussten die Zörbiger auf das Vergnügen im Wasser verzichten. Jetzt gibt es Fördermittel, um die Filteranlage erneuern zu können. Außerdem tauchen neue Ideen auf.

Von Ulf Rostalsky 02.12.2025, 14:00
Das Wasser steht bereits im neu gestalteten Schwimmerbereich des Zörbiger Stadtbades. Die Filteranlage muss aber noch ertüchtigt werden.
Zörbig/MZ. - Es ist mit einer Investitionssumme von mehr als vier Millionen Euro das größte kommunale Projekt seit Jahren. Nun ist die Fertigstellung in Sichtweite. Pünktlich zur neuen Saison soll sich das Zörbiger Stadtbad wieder öffnen. Das hat Bürgermeister Matthias Egert (CDU) bestätigt.