Bitterfeld/MZ - Kreative Geister sollen zu Gestaltern werden. Nicht irgendwo, sondern direkt vor der Haustür. Im Verein zum Beispiel. Im Wohnumfeld oder in der eigenen, gerade gegründeten Firma. Hauptsache, sie bringen sich mit ihren Ideen ein in den Strukturwandel in der Region und werden so zu Revierpionieren.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.