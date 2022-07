Ende der Überschwemmungen: Müssen Anwohner im Westen Raguhns jetzt dafür zahlen?

Die Stadt will die Überschwemmungsprobleme in der Dessauer Straße endlich beheben. Weshalb dafür im Westen der Stadt bald Erschließungsbeiträge anstehen könnten.

Raguhn/MZ - Die Wohnsiedlung im Raguhner Westen kommt nicht zur Ruhe. Neben dem umstrittenen Neubau der Kita „Sonnenzauber“ auf dem Markeschen Platz werfen weitere Maßnahmen ihre Schatten voraus. Die Stadt will die Überschwemmungsprobleme in der Dessauer Straße beheben. In diesem Zusammenhang müssen Haushalte in der Siedlung womöglich Erschließungsbeiträge für einen neuen Regenwasserkanal bezahlen. Das bestätigt Bürgermeister Bernd Marbach (parteilos) auf MZ- Anfrage.