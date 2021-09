Elf neue Corona-Fälle und Abschied von den beiden Impfzentren in Anhalt-Bitterfeld

Anhalt-Bitterfeld/MZ/CZE - Das Ende steht bevor. Die Impfzentren in Wolfen und Köthen schließen am Donnerstag, 30. September, endgültig ihre Pforten. „Am Mittwoch und Donnerstag haben alle Impfberechtigten letztmalig die Möglichkeit, sich dort impfen zu lassen“, teilt Landkreis-Sprecher Udo Pawelczyk mit. Ein Termin sei dafür nicht nötig.

Zur Verfügung stehen die Impfstoffe von Biontech/Pfizer, Moderna und Johnson & Johnson. „Bei letzterem ist nur eine Impfung erforderlich“, so der Sprecher. Wer dagegen eine Erstimpfung mit Biontech oder Moderna im Impfzentrum wählt, müsse seine Zweitimpfung dann bei der Ärzteschaft selbst organisieren. Die beiden Impfzentren haben an beiden Tagen von 8 bis 12 Uhr und von 12.45 bis 15.45 Uhr geöffnet.

Unterdessen sind am Dienstag in Anhalt-Bitterfeld elf neue Corona-Fälle gemeldet worden. Damit sind laut Pawelczyk aktuell 114 Menschen im Landkreis infiziert. Drei der neuen Fälle traten in Raguhn-Jeßnitz auf, zwei in Zerbst. Je eine Infektion gab es in Bitterfeld-Wolfen, Sandersdorf-Brehna, Muldestausee, Aken und Südliches Anhalt. Bei einer Person sei die örtliche Zuordnung noch in Bearbeitung. Der Inzidenzwert liegt derzeit bei 40,7. Ein Mensch im Kreis wird intensivmedizinisch behandelt.