Bitterfeld/MZ. - Tankstellen sind in Bitterfeld viele zu finden – nun kommen auch immer mehr E-Ladesäulen hinzu. Wie der Chemiepark mitteilt, können ab jetzt zehn neue Ladesäulen von E-Autofahrern benutzt werden. Fünf befinden sich hinter dem Hauptgebäude in der Zörbiger Straße, fünf auf dem Parkplatz in der Rudolph-Glauber-Straße. Alle Säulen sind rund um die Uhr frei zugänglich und wurden in diesem Jahr installiert. Auf ihnen prägt das Logo des Chemieparks, außerdem gibt es ein Bedienfeld. Denn die Bezahlung für den Strom-Antrieb funktioniert über einen QR-Code, der dann mit dem Handy gescannt wird. Eine spezielle Karte oder eine Anmeldung für die Ladesäulen sind nicht nötig. Wer häufiger das E-Auto an dieser Stelle laden möchte, kann sich allerdings auch registrieren. Zum Bezahlen hat jede Ladesäule eine Nummer, die dann auf der Seite eingegeben wird, bezahlt werden kann dann mit Bankkarte.

