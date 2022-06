Eiserne Hochzeit: Ingeburg und Dieter Hirsekorn aus Holzweißig sind seit 65 Jahren verheiratet

Holzweißig/MZ - Scherben bringen Glück? „Nur nicht meine.“ Pfiffig schaut Dieter Hirsekorn (89) drein. Der war einst Glasermeister, kennt sich aus mit dem zerbrechlichen Gut, das er täglich in den Händen hielt. Glas steht für Glück, das man eben nicht zerstören sollte. Das klappte zwar nicht immer, aber meistens. Denn schließlich führte der Mann vom Fach seit 1964 den eigenen Handwerksbetrieb in Holzweißig. Immer an seiner Seite ist Ehefrau Ingeburg (87). Mittlerweile seit 65 Jahren: Was für eine Ewigkeit! Die eiserne Hochzeitstag am Sonntag: Was für eine Freude!

