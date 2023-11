Einzug in Millionenbau in Bitterfeld

Bitterfeld/MZ/CZ. - Das neue Feuerwehrgerätehaus in Bitterfeld ist am Samstagnachmittag offiziell an die Ortsfeuerwehr übergeben worden. „Mit der Fertigstellung der modernen Feuerwache werden die Voraussetzungen für die freiwillige Feuerwehr maßgeblich verbessert und so die Sicherheit für die Bürger nicht nur im Ortsteil Stadt Bitterfeld nochmals erhöht“, sagt Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU) und fügt an, dass der Neubau in eineinhalb Jahren für knapp 5,58 Millionen Euro realisiert worden sei. „Das Geld aus der Städtebauförderung ist hier gut angelegt“, erklärt die Ministerin für Infrastruktur und Digitales, Lydia Hüskens (FDP), bei der Einweihung.