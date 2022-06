„Einzige Möglichkeit“: Warum die Ortsfeuerwehren von Thurland und Lingenau fusionieren müssen

Gerade in kleinen Ortschaften bekommen Freiwillige Feuerwehren die Folgen des demografischen Wandels zu spüren. Auch im Nordwesten von Raguhn-Jeßnitz stehen deshalb Veränderungen an.

Thurland/MZ - Sie helfen in der Not, werden teilweise aber immer weniger. Gerade in kleinen Ortschaften bekommen Freiwillige Feuerwehren die Folgen des demografischen Wandels zu spüren. Auch im Nordwesten von Raguhn-Jeßnitz stehen deshalb Veränderungen an. Die Ortswehren aus Thurland und Lingenau fusionieren. „Das ist die einzige Möglichkeit für uns, das ganze Gebiet brandschutztechnisch abzusichern“, sagt Stadtwehrleiter Steffen Münter.