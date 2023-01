Ein Jahr zwischen Dübener Heide, Goitzsche und Muldestausee Einwohnerplus, neue Wohnformen und viele Ideen - Muldestausee-Bürgermeister sieht sich dennoch als Krisenmeister

In der Gemeinde Muldestausee wurde 2022 viel bewegt. Fördergeld in Millionenhöhe steht bereit. Gebaut wird an allen Ecken und Enden. Doch der Krieg in der Ukraine stellt macht viele Sachen schwieriger. Er sorgt nach Corona für die nächste Krise