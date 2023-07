Die Auslegungsphase zum Bebauungsplan endete am Freitag. Über 50 Einwendungen sind eingegangen.

Sandersdorf/MZ - Am Freitag ist die Auslegungs- und Einspruchsfrist zum aktuellen Stand des Planfeststellungsverfahren für das Sondergebiet Erneuerbare Energien „Nördlicher Teil der Kieswerkstraße“ bei Ramsin geendet. Seit dem 26. Juni hatten Einwohner von Sandersdorf-Brehna die Möglichkeit, in die Analyse des dazu beauftragten Planungsbüros zu den bisher knapp 500 eingegangenen Einwendungen Einsicht zu nehmen und dazu sowohl schriftlich als auch mündlich weitere Stellungnahmen abzugeben. In einer der kommenden Stadtratssitzungen wird darüber erneut abgestimmt. Erst danach kann der Bebauungsplan rechtskräftig werden.