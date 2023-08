Am Samstag wurden in Anhalt-Bitterfeld 1.414 Erstklässler eingeschult, etwas weniger als im letzten Jahr. Die MZ war in Brehna, Löberitz und Zörbig dabei.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Brehna/Löberitz/Zörbig/MZ - Es ist sehr warm am Samstagvormittag. Doch die Gedanken der Kinder, Eltern und Lehrer, die sich vor der Zörbiger Grundschule versammelt haben, sind woanders. Dort wischt sich eine Mama verstohlen eine Träne aus dem Gesicht, während die Aufregung der Kinder greifbar ist. Dann ist der Moment gekommen, Abschied zu nehmen. Aber nur für ein paar Minuten, denn Anja Lins, Konrektorin der Grundschule und neue Klassenlehrerin der 1a, führt ihre Schützlinge schon einmal in den Raum, in dem sie in Zukunft mit ihr lernen werden.