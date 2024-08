Hinter den Kulissen der Olypmischen Spiele Einmal Olympia und zurück - Wie eine Jeßnitzerin bei den Spielen in Paris als Volunteer hilft

Anja Freitag aus Jeßnitz ist Volunteer bei den Olympischen Spielen in Paris. Was zählt: Dabeisein ist alles. Drei Wochen zwischen Arbeit und Abenteuer in der Welt des Sports.