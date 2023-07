Das Factory Outlet in Brehna meldet zwei neue Geschäfte. Eins hat schon auf, das andere kommt Mitte Juli dazu.

Halle Leipzig The Style Outlets: Zwei neue Läden für Wohn-Accessoires und Porzellan

Einkaufen in Brehna

Das Outlet Center in Brehna.

Brehna/MZ - Es gibt Neuheiten im Halle Leipzig The Style Outlets. Vergangenen Donnerstag hat das Ladengeschäft Depot eröffnet. Der Store erstreckt sich über 200 Quadratmeter und präsentiert ein breit gefächertes Angebot an Wohn-, Deko- und Lifestyle-Accessoires. Zudem wird es eine wechselnde Auswahl an hochwertigen Einzelstücken und Ausstellungsartikeln geben.

Auch das nächste Ladengeschäft lässt nicht lange auf sich warten. Wie mitgeteilt wird, ist ab dem 17. Juli die Marke Villeroy & Boch im Center vertreten. Hier werden Porzellangeschirr, Besteck, Glaswaren, Home Accessoires und trendige Geschenkideen angeboten.