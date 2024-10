Einhunder Jahre Elektro Lorenz - Familientradition in Zörbig

100 Jahre Elektrifizierung in vier Generationen

Zörbig/MZ. - Im Jahr 1924 gründete Karl Lorenz in Löbersdorf den Installationsbetrieb Elektro Lorenz. Seitdem hat sich das Unternehmen stetig weiterentwickelt und Generationen überdauert. Heute, 100 Jahre später, führt Thomas Lorenz in vierter Generation das Familienunternehmen. Die fünfte Generation steht bereits in den Startlöchern.