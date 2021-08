Einführung neuer RegioCards: Schüler in Anhalt-Bitterfeld dürfen erste Busfahrt auch ohne gültiges Ticket antreten

Salzfurtkapelle/MZ - Nicht mehr lange, bis viele Erstklässler im Kreis ihre Premierenfahrt mit dem Bus in die Schule erleben. Dafür braucht es die Schülerfahrkarten vom Busunternehmen Vetter. „Die Abc-Schützen erhalten die beantragten Schüler-RegioCards in den ersten Tagen in ihrer Schule“, teilt der Betrieb mit.

Bis die Kinder das gültige Ticket erhalten haben, können sie den Bus in der Übergangszeit nutzen: „Wir werden in den ersten Tagen des Schuljahres natürlich Ticketkontrollen auf den Bussen durchführen, aber auch Schüler ohne gültige Schüler-RegioCard befördern“, sagt Vetter-Betriebsleiter Andreas Chmilewski.

Schüler des Landkreises von der ersten bis zur zehnten Klasse können die RegioCard auch in ihrer Freizeit nutzen

Schüler des Landkreises von der ersten bis zur zehnten Klasse können die RegioCard auch in ihrer Freizeit nutzen: so dass die Schüler auch zum Sportverein oder anderen Freizeitgestaltungen mit dem Bus fahren können. Darüber hinaus berechtigt das Schülerticket zur Busnutzung für Fahrten zum Schwimmunterricht innerhalb des Schulbetriebs. Dabei ist an den Kreisgrenzen nicht Schluss - auch in Dessau-Roßlau fahren Schüler umsonst. Den Antrag auf die kostenlose Schülerkarte müssen Eltern bei der Landkreisverwaltung stellen.

Schüler ab der elften Klasse, Berufsschüler, Auszubildende und junge Erwachsene erhalten eine ermäßigte Fahrkarte

Auch Schüler ab der elften Klasse, Berufsschüler, Auszubildende und junge Erwachsene können eine ermäßigte Fahrkarte, die Jugend-RegioCard, bestellen. Diese kostet 32 Euro im Monat und kann - wie die Schüler-RegioCard - im gesamten Landkreis Anhalt-Bitterfeld sowie der kreisfreien Stadt Dessau-Roßlau genutzt werden.

Seit August 2020 fahren die Linienbusse der Vetter GmbH mit einem digitalen Kassensystem - dadurch wurden aus den früheren Papiertickets moderne Chipkarten, die an ein Lesegerät gehalten werden. Leuchtet dieses grün, kann der Fahrgast - vom Abc-Schützen bis zum Senior - einsteigen. Der Nachwuchs nutzt bereits seit Januar 2020 die Chipkarten in den Bussen.

Informationen zu den Tickets gibt es im Internet unter www.jugend-regiocard.net.