Eine Spundwand soll den Hochwasserschutz an der Mulde in Raguhn komplettieren

120 Meter Wand aus Stahl sollen samt Nebenarbeiten 800.000 Euro kosten. Was das Vorhaben so extrem teuer macht.

Auf 120 Meter Länge werden in Raguhn Stahlelemente in die Erde getrieben. Die Spundwand soll den Hochwasserschutz komplettieren.

Raguhn/MZ - Anfang des Jahres fielen Bäume und Sträucher. Monate später rückten Bagger an und ebneten das Gelände in unmittelbarer Nachbarschaft des Muldewehrs in Raguhn ein. Jetzt werden mit schwerer Technik Metallteile in die Erde gerammt.