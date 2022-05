Eine Kostenfrage: Raguhn-Jeßnitz will weitere Straßenlampen auf LED-Technik umrüsten

Raguhn-Jeßnitz will in diesem Jahr weitere Lichtpunkte auf die stromsparende Technik umrüsten. Dabei ist auch die Wertung ein wichtiger Kostenfaktor. Warum dennoch nicht alle Lampen auf einmal ausgetauscht werden können.

Jeßnitz/MZ - Das Netz der Straßenlampen in Raguhn-Jeßnitz soll noch stromsparender werden. Auch in 2022 will die Stadt weitere Glühbirnen auf LED-Technik umrüsten. Damit soll ab dem zweiten Quartal begonnen werden. Das bestätigt Bürgermeister Bernd Marbach (parteilos) auf MZ-Anfrage. „Sobald wir ab März den Haushalt haben, beginnen die Ausschreibungen für die nächste Straßenbeleuchtung“, sagt er.

Gekostet hat das Umrüsten der Laternen laut Midewa bislang knapp 66.500 Euro

Viele der rund 1.600 Laternen hatte die Stadt bereits in den vergangenen Jahren erneuert. „Ein Drittel ist erledigt“, sagt Marbach. Zuletzt waren Jeßnitz, Retzau und Altjeßnitz an der Reihe. Vergangenen November hat die Midewa Wasserversorgungsgesellschaft in Mitteldeutschland mbH hier im städtischen Auftrag 147 Lampen umgerüstet. Das Unternehmen hatte sich seinerzeit bei der Ausschreibung durchgesetzt und führt den Umbau seitdem durch. Eingesetzt wurden zuletzt erneut vorwiegend Leuchten des Typs Alfons, die der Traditionsbetrieb Leipziger Leuchten hergestellt hat. Gekostet hat das Umrüsten der Laternen laut Midewa knapp 66.500 Euro.

Dirk Gerullis von der Midewa installiert LED-Leuchten in Jeßnitz. (Foto: Midewa)

Das Geld bekommt Raguhn-Jeßnitz mittlerweile allerdings nicht mehr aus dem Förderprogramm „Stark V“ des Landes, mit dem finanzschwache Kommunen bis zuletzt bei der Modernisierung ihrer Infrastruktur unterstützt wurden. Über dieses Programm waren die Kosten des Umrüstens in den vergangenen Jahren noch vollständig finanziert worden - doch zum neuen Jahr ist das nun ausgelaufen. Deshalb muss Raguhn-Jeßnitz die neuen LED-Lampen fortan aus dem Haushalt stemmen. Infolge dessen werden nun wohl doch nicht - wie zunächst geplant - alle vorhandenen Lampen im Stadtgebiet ausgetauscht. „Wir streben die Hälfte an“, sagt Marbach jetzt und fügt hinzu: „Wenn nicht gar noch mehr“. Den Umrüstungsplan hatte der Raguhn-Jeßnitzer Stadtrat einst in einem Energiesparkonzept festgelegt.

Mit den herkömmlichen Leuchten hatte es in den vergangenen Jahren verstärkt Ärger gegeben

Ein Grund für den großflächigen Umbau ist der Verschleiß der bisherigen Technik. Mit den herkömmlichen Leuchten hatte es in den vergangenen Jahren verstärkt Ärger gegeben. Diese waren an vielen Stellen kaputtgegangen. Für Reparaturen musste die Stadt laut Marbach jährlich rund 75.000 Euro ausgeben. Mit der LED-Technik soll dem nun ein Ende gesetzt werden. Laut Midewa kann die Stadt durch diese etwa 60 Prozent der bisherigen Wartungs- und Instandhaltungskosten einsparen.

Außerdem verbrauchen die neuen Lampen demnach rund 70 Prozent weniger Energie und stoßen jährlich geschätzt 47.000 Kilogramm weniger Kohlendioxid aus, als die zuvor installierten Leuchten. Das dadurch entstehende Einsparpotenzial für die Stadt kann sich durchaus sehen lassen. Die Midewa schätzt, dass es sich jährlich auf rund 16.000 Euro summiert. Und auch die alten Leuchten haben noch eine kleine Aufgabe zu erfüllen. Sie werden teils als Ersatzteilspender eingelagert.