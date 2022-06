Einbruch in Zörbiger Stadtbad: Diebe lassen teure Unterhaltungselektronik mitgehen

Zörbig/MZ - Mit einem kleinen Schock hat für die Mitarbeiter des Zörbiger Stadtbades der Sonntag begonnen. Sie mussten feststellen, dass in den Nachtstunden vom Samstag auf Sonntag bislang unbekannte Täter gewaltsam in die Büroräume des Bades in der Wasserturmstraße eingebrochen waren.

Die Diebe durchsuchten unter anderem die Räumlichkeiten der Rettungsschwimmer und entwendeten nach momentanem Kenntnisstand Unterhaltungselektronik im Wert von ca. 1.000 Euro.

Weitere Details waren dem Zörbiger Bürgermeister Matthias Egert (CDU) am Sonntagmittag noch nicht bekannt. Er war am Wochenende auswärts unterwegs und wollte sich nach der Rückkehr vor Ort ein Bild von den entstandenen Schäden machen.

Die Kriminalpolizei war vor Ort und hat die Ermittlungen gegen Unbekannt aufgenommen.