Einbrecher zerstören in Bitterfeld Schaufensterscheibe und stehlen teures E-Bike

Unbekannter Täter haben in einem Elektrofachgeschäft „Am Theater“ in Bitterfeld zugeschlagen. Der Schaden beträgt mehrer tausend Euro.

Bitterfeld/MZ - Hohen Sachschaden haben Einbrecher in der Nacht zum Mittwoch in einem Elektrofachgeschäft in der Straße „Am Theater“ in Bitterfeld hinterlassen.

Mit massiver Gewalt haben die unbekannten Täter eine Schaufensterscheibe zerstört und konnten durch die so entstandene Öffnung in das Ladeninnere eindringen. Sie stahlen ein E-Bike und flüchteten damit in unbekannte Richtung.

Die Schadenssumme für das Elektrofahrrad bewegt sich um die 6.000 Euro. Der am Schaufenster entstandene Schaden wurde laut Polizeiangaben mit annähernd 2.500 Euro beziffert.