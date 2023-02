Ermittlungen in Sandersdorf-Brehna Einbrecher suchen Solarpark an B100 heim - Polizei schätzt Schaden auf 20.000 Euro

Ein Solarpark an der B100 in Sandersdorf-Brehna ist wahrscheinlich am Wochenende Ziel von Einbrechern geworden. Das wurde der Polizei am Montag gegen 8.30 Uhr mitgeteilt.