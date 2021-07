Einbrecher suchen Friseurgeschäft am Bitterfelder Töpferwall heim

Die Einbrecher haben sich in einem Friseurgeschäft bedient.

Bitterfeld/MZ - Im Stadtgebiet von Bitterfeld sind unbekannte Täter in der Zeit von Dienstag, 20 Uhr, bis Mittwoch, 8 Uhr, gewaltsam in einen Friseursalon am Töpferwall eingedrungen. Nach einer ersten Bestandsaufnahme durch die Geschädigte wurden ihr diverse Haarschneidemaschinen, verschiedene Kosmetikprodukte sowie ein Laptop entwendet. Die Schadenshöhe wird laut einer Mitteilung aus dem Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld mit circa 1.000 Euro angegeben.