Garagen aufgebrochen Einbrecher stehlen rote Simson von Wolfens Ortsbürgermeisters - 1.000 Euro Belohnung ausgelobt

Diebe sind in der Nacht zum Montag in mehrere Garagen in Wolfen eingebrochen. Eines der Opfer ist Wolfens Ortsbürgermeister André Krillwitz (Pro Wolfen).