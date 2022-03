Einbrecher spazieren in Jeßnitz durch Eingangstür und durchwühlen Räume und Auto

Jeßnitz/MZ - Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag offenbar direkt durch die Eingangstür in ein Mehrfamilienhaus in der Raguhner Straße in Jeßnitz eingedrungen. Laut Polizei durchsuchten sie das als Büro- und Lagerfläche genutzte Erdgeschoss und stahlen diverse Schlüssel.

Darunter befanden sich auch mehrere Fahrzeugschlüssel des Hausbesitzers. Ein vor dem Wohnhaus abgestellter VW wurde so geöffnet und ebenfalls durchwühlt. Gestohlen wurde aus dem Fahrzeug jedoch nichts. Dem Eigentümer ist ein Schaden in Höhe von circa 700 Euro entstanden.