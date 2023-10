Trio vorläufig festgenommen Einbrecher scheitern an Tür von Telefonladen in Bitterfeld - Anwohnerin alarmiert Polizei

Drei Männer im Alter zwischen 16 und 36 Jahren wollten am Mittwoch gegen 22.30 Uhr gewaltsam in ein Telekommunikationsgeschäft in der Walther-Rathenau-Straße in Bitterfeld einbrechen.