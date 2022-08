Einbrecher lösen Alarmanlage in Bitterfeld aus - Täter flüchten aus Tierarztpraxis

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Sonnabend in eine Tierarztpraxis in Bitterfeld eingedrungen. Der Stehlschaden liegt bei 50 Euro. Der Sachschaden ist höher.

Bitterfeld/MZ - In der Nacht zum Sonnabend gegen 4.30 Uhr ist die Polizei in Bitterfeld wegen einer ausgelösten Alarmanlage in einer Tierarztpraxis in der Lindenstraße zum Einsatz gekommen.

Unbekannte Täter waren gewaltsam dort eingedrungen, hatten augenscheinlich nach Wertgegenständen gesucht, konnten anschließend jedoch vom Tatort flüchten. Es entstanden Sachschaden in unbekannter Höhe und ein Stehlschaden von etwa 50 Euro. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen zu melden.

Das ist persönlich möglich im Revierkommissariat Bitterfeld, Dammstraße 10, oder dort unter Telefon 03493/30 10