Diebe brechen in das Bitterfelder Lutherhaus ein. Sie durchsuchen alle Schränke im Erdgeschoss und machen ungewöhnliche Beute.

Einbrecher kommen durch das Fenster - Fernseher, Mehl und Milch gestohlen

Die Einbrecher suchten in allen Schränken in den zugänglichen Räumen des Erdgeschosses nach lohnender Beute.

Bitterfeld/MZ. - Diebe sind über das Wochenende in das Lutherhaus in Bitterfeld eingebrochen. Das Gebäude gehört der Evangelischen Kirchengemeinde. „Die Täter sind zwischen Freitagabend und Montagmorgen durch ein Küchenfenster im Erdgeschoss eingedrungen“, schildert Gundula Holz von der Gemeinde das Vorgehen. Es war das einzige Fenster, das zum Lüften geöffnet werden konnte und deshalb nicht zusätzlich durch ein Kantholz gesichert ist. Beschädigt wurde es aber nicht.