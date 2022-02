Einbrecher in Umbauhaus - Unbekannte hinterlassen in Bitterfeld erneut hohen Schaden

Bitterfeld/MZ - Erneut ist in Bitterfeld ein sich derzeit im Um- und Ausbau befindliches Mehrfamilienhaus in den Fokus von Dieben geraten. Diesmal traf es ein Haus in der Brehnaer Straße.

Nach ersten Erkenntnissen kletterten der oder die Täter im Zeitraum vom 20. bis 25. Februar über ein Tor und gelangten so auf das Grundstück. Über ein zuvor zerstörtes Kellerfenster drangen sie danach in die Innenräume ein. Sie durchsuchten sämtliche Behältnisse und stahlen den Motor eines Saugers sowie ein circa sechs Meter langes Kabel. Außerdem zerstörten sie einen Schaltkasten und durchtrennten mehrere Kabelstränge.

Der Umfang des Schadens wurde mit ungefähr 3.000 Euro angegeben. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. In den vergangenen Wochen hatte Diebe es schon mehrfach auf im Umbau befindliche Häuser und dort gelagerte und eingebaute Rohre, Kabel und Technik abgesehen.