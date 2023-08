Ein Schaden im fünfstelligen Bereich haben unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag in Quetzdölsdorf angerichtet.

Quetzdölsdorf/MZ - Ein Schaden im fünfstelligen Bereich haben unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag in Quetzdölsdorf angerichtet. Sie drangen gewaltsam in eine Fahrzeughalle einer dort ansässigen Firma ein und entwendeten mehrere elektronische Bauteile von dort abgestellten Arbeitsmaschinen, teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Nach umfangreicher Spurensuche und -sicherung am Tatort durch Mitarbeiter der Kriminalpolizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen eingeleitet. Allein der Schaden durch Diebstähle werde sich im mittleren fünfstelligen Eurobereich ansiedeln.