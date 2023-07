Das von der Polizei auch mit Unterstützung eines Hubschraubers am Mittwoch in Bitterfeld gefasste Einbrecher-Duo sitzt in Untersuchungshaft.

Einbrecher in Ärztehaus in Bitterfeld - Richter verhängt U-Haft gegen zwei Männer

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bitterfeld/MZ - Das von der Polizei auch mit Unterstützung eines Hubschraubers am Mittwoch in Bitterfeld gefasste Einbrecher-Duo sitzt in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau hatte gegen die 34 und 39 Jahre alten Männer Haftantrag gestellt. Nach der Vorführung vor dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Bitterfeld verkündete dieser den entsprechenden Haftbefehl gegen die Beschuldigten. Sie wurden in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.