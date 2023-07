Eine aufmerksame Nachbarin hat in der Nacht zum Mittwoch geholfen, zwei Einbrecher dingfest zu machen. Diese waren in ein Ärztehaus in der Bitterfelder Luisenstraße eingedrungen.

Einbrecher in Ärztehaus in Bitterfeld - Polizeihubschrauber verhindert Flucht über das Dach

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bitterfeld/MZ - Eine aufmerksame Anwohnerin hat in der Nacht zu Mittwoch den Einbruch in ein Ärztehaus in der Bitterfelder Luisenstraße verhindert. Die Frau hatte gegen 1 Uhr verdächtige Geräusche und den Schein von Taschenlampen in dem Haus wahrgenommen und die Polizei alarmiert.