Einbrecher durchwühlen in Brehna ein Verwaltungsgebäude - Tresor entwendet

Brehna/MZ - Diebe sind in der Nacht zum Donnerstag über einen zuvor durchtrennten Zaun auf ein Firmengelände in der Straße „An der B 100“ in Brehna gelangt. Hier öffneten sie gewaltsam ein Fenster eines Verwaltungsgebäudes und drangen so ins Innere ein. Dort wurden mehrere Bürotüren aufgebrochen und Schränke und Behältnisse durchsucht.

Ersten Ermittlungen zu Folge stahlen die Täter ein Wertgelass mit einer Bargeldsumme im mittleren dreistelligen Bereich. Der entstandene Gesamtschaden wurde mit ungefähr 2.100 Euro angegeben.