Einbrecher dringen in Autowerkstatt in Marke ein - Werkzeuge und ein alter VW gestohlen

Raguhn-Jeßnitz/MZ - Eine Reparaturwerkstatt in der Dorfstraße im Raguhn-Jeßnitzer Ortsteil Marke ist in der Nacht zum Freitag zur Zielscheibe von unbekannten Tätern geworden.

Nach den Angaben der Polizei überwanden die Diebe im Zeitraum von Donnerstag, 19.30 Uhr bis Freitag, 6 Uhr, die Umfriedung des Grundstücks. Am Gebäude angekommen, brachen sie ein Rolltor auf, um so in die Werkstatträume zu gelangen. Hier durchsuchten sie laut Polizei sämtliche Schränke und Behältnisse und stahlen verschiedene Werkzeuge sowie einen grauen VW älteren Baujahrs, der auf dem Gelände abgestellt war.

Die Schadenshöhe beträgt annähernd 5.000 Euro, heißt es im Polizeibericht weiter. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem gestohlenen Fahrzeug wird gefahndet.